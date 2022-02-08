Превышения по 22 веществам в 950 пробах выявлено в тагильском воздухе в 2021 году

Превышения по 22 веществам в 950 пробах выявлено в тагильском воздухе в 2021 году
Превышения по 22 веществам в 950 пробах выявлено в тагильском воздухе в 2021 году
Сегодня, 17:07Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
В 2021 году 950 из 46 тысяч проб воздуха, взятых специалистами Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле, показали неудовлетворительный результат. Всего ведомство зафиксировало превышение по 22 веществам.

Пробы атмосферного воздуха брались на пяти постах в разных районах города: ул. Октябрьской революции, 54, Октябрьский проспект — Уральский проспект, ул. Космонавтов — Высокогорского, ул. Кутузова, 8, пр. Дзержинского — ул. Свердлова — ул. Орджоникидзе — ул. Молодежная.

Лабораторные исследования проводились по 32 химическим соединениям, являющимися приоритетными для Нижнего Тагила,сообщил в ответе на официальный запрос TagilCity.ru заместитель Управления Роспотребнадзора Свердловской области Илья Власов.

Всего взято 46 125 проб — на превышение максимально разовых и среднесуточных предельно-допустимых концентраций. Неудовлетворительные результаты показали 950 проб (2,1%). Превышения от 1,1 до 6,3 максимально разовой ПДК и от 1,6 до 12,2 среднесуточной ПДК были выявлены по 22 веществам.

Напомним, во время смога, опустившегося на Нижний Тагил в конце января, были различными ведомствами были выявлены превышения сероводорода, формальдегида, бензапирена и взвешенных веществ.

Почти каждый житель Нижнего Тагила сталкивался с плохим самочувствием или просто дискомфортом во время выбросов в воздух от промышленных предприятий. Пожаловаться на грязный воздух в городе можно в различные надзорные ведомства — Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Министерство экологии Свердловской области, ЕДДС или природоохранную прокуратуру.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивЭкология
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