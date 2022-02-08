Росприроднадзор требует от НТЗМК возместить ущерб экологии на 1 млн

В 2020 году рабочие НТЗМК митинговали против сокращения заработных плат, а также перевода предприятия на трехдневную рабочую неделю в связи с отсутствием заказов. НТЗМК лишился тогда двух крупных заказов — на строительство моста через Нижнетагильский пруд и на реализацию проекта, в рамках которого в Екатеринбурге планировали строить Дворец водных видов спорта.