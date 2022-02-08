Росприроднадзор требует от НТЗМК возместить ущерб экологии на 1 млн

Росприроднадзор требует от НТЗМК возместить ущерб экологии на 1 млн
Росприроднадзор требует от НТЗМК возместить ущерб экологии на 1 млн
Сегодня, 22:11Здоровье и экологияФото: 1MI

Росприроднадзор требует от НТЗМК возмещения ущерба экологии на 1 млн

Региональный Росприроднадзор направил свердловскому арбитражному суду иск к Нижнетагильскому заводу металлических конструкций.

Требование природоохранного ведомства к НТЗМК — возместить миллион рублей за ущерб, нанесенный вследствие нарушений действующего в России законодательства, регламентирующего вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Журналистов проинформировали об этом в арбитражном суде Свердловской области.

Суть искового заявления Росприроднадзора в материалах не раскрыта, но известно, что к производству его уже приняли. Заседание состоится 3 марта текущего года. Претензии ранее предъявляли заводу также и иные надзорные структуры.

В 2020 году рабочие НТЗМК митинговали против сокращения заработных плат, а также перевода предприятия на трехдневную рабочую неделю в связи с отсутствием заказов. НТЗМК лишился тогда двух крупных заказов — на строительство моста через Нижнетагильский пруд и на реализацию проекта, в рамках которого в Екатеринбурге планировали строить Дворец водных видов спорта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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