Росприроднадзор требует от НТЗМК возместить ущерб экологии на 1 млн

Требование природоохранного ведомства к НТЗМК — возместить миллион рублей за ущерб, нанесенный вследствие нарушений действующего в России законодательства, регламентирующего вопросы, связанные с охраной окружающей среды. Журналистов проинформировали об этом в арбитражном суде Свердловской области.
Суть искового заявления Росприроднадзора в материалах не раскрыта, но известно, что к производству его уже приняли. Заседание состоится 3 марта текущего года. Претензии ранее предъявляли заводу также и иные надзорные структуры.
В 2020 году рабочие НТЗМК митинговали против сокращения заработных плат, а также перевода предприятия на трехдневную рабочую неделю в связи с отсутствием заказов. НТЗМК лишился тогда двух крупных заказов — на строительство моста через Нижнетагильский пруд и на реализацию проекта, в рамках которого в Екатеринбурге планировали строить Дворец водных видов спорта.