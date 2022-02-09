Вызвать врача на дом можно будет через «Госуслуги»

Глава российского государства озвучил свои поручения в ходе очередного совещания с правительством. В минувший вторник, 8 февраля 2022 года, перечень опубликовали на официальном портале Кремля.
Высшие должностные лица, возглавляющие высшие исполнительные органы госвласти в российских субъектах должны обеспечить гражданам возможность вызывать врачей на дом с помощью сайта «Госуслуги». Аналогичным образом можно будет и записываться на прием к докторам в поликлиниках, следует из поручения президента РФ.