Вызвать врача на дом можно будет через «Госуслуги»

Вызвать врача на дом можно будет с 31 марта через «Госуслуги»

Онлайн-сервис «Вызов врача на дом» будет доступен на едином сайте «Госуслуги» уже с 31 марта текущего года. Техническая реализация данного проекта фигурирует в списке поручений Владимира Путина правительству РФ.

Глава российского государства озвучил свои поручения в ходе очередного совещания с правительством. В минувший вторник, 8 февраля 2022 года, перечень опубликовали на официальном портале Кремля. Высшие должностные лица, возглавляющие высшие исполнительные органы госвласти в российских субъектах должны обеспечить гражданам возможность вызывать врачей на дом с помощью сайта «Госуслуги». Аналогичным образом можно будет и записываться на прием к докторам в поликлиниках, следует из поручения президента РФ.

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