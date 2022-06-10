Роспотребнадзор пригрозил наказанием владельцу кафе в Малой Лае за запах фекалий

Роспотребнадзор пригрозил наказанием владельцу кафе в Малой Лае за запах фекалий
Роспотребнадзор пригрозил наказанием владельцу кафе в Малой Лае за запах фекалий
Сегодня, 14:14Здоровье и экологияИрина КириловаФото: TagilCity.ru
Роспотребнадзор вынес представление владельцу кафе «Милано» в селе Малая Лая под Нижним Тагилом из-за жалоб жителей на запах гари и фекалий.

ИП Цейлонскому напомнили о недопустимости нарушения законодательства, сообщили TagilCity.ru в Управлении Роспотребнадзора Нижнего Тагила.

Организовать проверку в кафе, по данным Роспотребнадзора, не представляется возможным, так как на данный момент наложен мораторий.

С 10.03.2022 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» введены ограничения на проведение контрольных (надзорных) мероприятий и возбуждение административных дел, сообщили TagilCity.ru в Роспотребнадзоре.

Однако, по словам местного жителя Тагира, на кафе предупреждение воздействия не возымело: неприятные запахи продолжают отравлять жизнь в пригороде.

Приезжали к ним, а что толку? Все еще воняет! Как мне жить, продолжать дышать этим, пока у них проверки запрещены? возмущается Тагир в беседе с редакцией.

Напомним, жители села Малая Лая высказали недовольство по поводу соседства с придорожным кафе «Милано», расположенном на Серовском тракте под Нижним Тагилом. По словам сельчан, им приходится ощущать неприятные запахи от общепита из-за неочищенной канализации и от сжигания остатков с кухни.

Сюжеты:
ЭксклюзивГГО и пригородНижний Тагил
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