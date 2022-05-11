Пятое место по площади лесных пожаров заняла Свердловская область

Свердловская область попала на пятое место по площади лесных пожаров среди регионов России. На данный момент в регионе горят 1,5 тысячи гектаров леса. Такие данные приводит авиалесоохрана на утро 11 мая.

Всего за 10 мая в России ликвидированы 204 пожара площадью 9,8 тысячи гектаров. На 00.00 по московскому времени 11 мая площадь всех возгораний составила почти 17 тысяч гектаров. Сильнее всего пожары бушуют на территории Курганской области. Там горят 3,7 гектаров леса. Хабаровский край находится на втором месте с 2,3 тысячи гектаров. Треть место заняла Иркутская область с 1,8 тысячи гектаров и Красноярский край с 1,8 тысячи гектаров. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на территории региона за сутки в общей сложности зафиксировано более двух сотен пожаров. В Нижнем Тагиле произошло 10 возгораний, а в Артемовском, Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах зарегистрировано по 8 случаев. Напомним, в Нижнем Тагиле с вечера 10 мая держится смог. В воздухе наблюдается задымление и ощущается запах гари. Горожане жалуются на кашель и одышку. Задымление и запах гари сохраняется на территории всего Нижнего Тагила

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