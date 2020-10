В Екатеринбурге на постройку лаборатории вирусологии потратят 372 миллиона рублей

В Екатеринбурге планируется реконструкция здания по изучению самых опасных вирусов. Согласно госзакупкам, цена проекта составит более 372 миллионов рублей, пишет E1.

Ремонт планируют провести в здании на улице Летней, 23. После реконструкции появятся несколько пристроек, увеличится количество этажей. Работы заказал НИИ «Вектор» из Новосибирска, занимающийся вирусологией и биотехнологией. По информации из пояснительной записки, у лаборатории появится возможность для изучения патогенов первой группы, таких как вирус эбола, оспа или чума. Агенты второй, третьей и четвертной группы патогенности также будут изучаться. Исследования будут вестись в области молекулярной биологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии, эпидемиологии и биологической безопасности. Завершить строительство планируют к концу 2022 года. Напомним, научно-исследовательский институт «Вектор» запатентовал вторую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Процесс оформления регистрации в министерстве здравоохранения должен завершиться к середине октября. В России запатентована вторая вакцина от коронавируса

