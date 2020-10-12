В Екатеринбурге на постройку лаборатории вирусологии потратят 372 миллиона рублей

В Екатеринбурге на постройку лаборатории вирусологии потратят 372 миллиона рублей

Сегодня, 09:09Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге планируется реконструкция здания по изучению самых опасных вирусов. Согласно госзакупкам, цена проекта составит более 372 миллионов рублей, пишет E1.

Ремонт планируют провести в здании на улице Летней, 23. После реконструкции появятся несколько пристроек, увеличится количество этажей.

Работы заказал НИИ «Вектор» из Новосибирска, занимающийся вирусологией и биотехнологией.

По информации из пояснительной записки, у лаборатории появится возможность для изучения патогенов первой группы, таких как вирус эбола, оспа или чума. Агенты второй, третьей и четвертной группы патогенности также будут изучаться. Исследования будут вестись в области молекулярной биологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии, эпидемиологии и биологической безопасности.

Завершить строительство планируют к концу 2022 года.

Напомним, научно-исследовательский институт «Вектор» запатентовал вторую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Процесс оформления регистрации в министерстве здравоохранения должен завершиться к середине октября.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
лабораторияЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы