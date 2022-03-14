Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в России снова стала Свердловская область

Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в России снова стала Свердловская область
Лидером по суточной заболеваемости COVID-19 в России снова стала Свердловская область
Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Свердловская область снова стала лидером среди российских регионов по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.

Так, с 13 по 14 марта 2022 года было подтверждено более 2,1 тысячи случаев заражения, сообщает оперативный штаб. При этом госпитализированы были только 83 пациента. Остальные лечатся амбулаторно.

Всего количество заболевших с начала пандемии уже превысило 400 тысяч человек.

За сутки по выздоровлению из больниц выписано более пяти тысяч человек, а общее число выздоровевших превысило 126,3 тысячи человек.

Также подтверждено 6 смертей от коронавируса. В общей сложности на территории региона от инфекции умерли 10,4 тысячи человек.

Сюжеты:
Коронавирус
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