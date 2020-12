В Нижнем Тагиле во время профилактической акции прививки поставили 150 горожан

В ходе профилактической акции по вакцинации от гриппа в Дзержинском районе Нижнего Тагила, прививки поставили 150 человек.

Акция по бесплатной вакцинации проходила 12 декабря в рамках автопробега передвижных медицинских комплексов по Свердловской области, сообщает пресс-служба городской больницы № 1. Каждый желающий мог посетить медкомплекс, где проводился осмотр врача и принималось решение о возможности вакцинации. Применялась вакцина «Совигрипп». Как рассказал главный врач больницы Александр Павловских, вакцинация позволяет уменьшить риск заболевания или осложнений. Актуальность вакцинации в условиях нынешней эпидемиологической ситуации особенно высока, потому, что неизвестно как будет протекать наложение гриппа и COVID-2019, пояснил Александр Павловских. Он рекомендовал всем, у кого отсутствует прививка, посетить специальный кабинет в поликлинике по месту жительства.

