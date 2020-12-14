В Нижнем Тагиле во время профилактической акции прививки поставили 150 горожан

Акция по бесплатной вакцинации проходила 12 декабря в рамках автопробега передвижных медицинских комплексов по Свердловской области, сообщает пресс-служба городской больницы № 1. Каждый желающий мог посетить медкомплекс, где проводился осмотр врача и принималось решение о возможности вакцинации. Применялась вакцина «Совигрипп».