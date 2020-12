Свердловские власти объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

Власти Свердловской области объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сообщение было размещено на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что новый комплекс будет построен для Екатеринбурга и екатеринбургской агломерации. Объект будет включать в себя завод по сортировке ТКО с мощностью не менее 700 тысяч тонн в год, полигон с мощностью в 660 тысяч тонн и вместимостью не менее 16,5 миллиона тонн, а также участок по подготовке RDF-топлива, который получают из отходов и участок компостирования. Предполагается, что максимальная сумма расходов составит 19,2 миллиарда рублей, а соглашение будет действовать в течение 30 лет. На данный момент из Екатеринбурга и городов-спутников отходы вывозят на полигон «Северный», мощности которого будут исчерпаны к 2024 году. После этого площадка будет рекультивирована.

