Свердловские власти объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

Свердловские власти объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

Сегодня, 08:22Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Власти Свердловской области объявили открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сообщение было размещено на официальном портале правовой информации. В нем сказано, что новый комплекс будет построен для Екатеринбурга и екатеринбургской агломерации.

Объект будет включать в себя завод по сортировке ТКО с мощностью не менее 700 тысяч тонн в год, полигон с мощностью в 660 тысяч тонн и вместимостью не менее 16,5 миллиона тонн, а также участок по подготовке RDF-топлива, который получают из отходов и участок компостирования.

Предполагается, что максимальная сумма расходов составит 19,2 миллиарда рублей, а соглашение будет действовать в течение 30 лет.

На данный момент из Екатеринбурга и городов-спутников отходы вывозят на полигон «Северный», мощности которого будут исчерпаны к 2024 году. После этого площадка будет рекультивирована.

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Екатеринбург
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