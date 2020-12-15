Свердловские власти объявили конкурс на строительство мусороперерабатывающего завода

Объект будет включать в себя завод по сортировке ТКО с мощностью не менее 700 тысяч тонн в год, полигон с мощностью в 660 тысяч тонн и вместимостью не менее 16,5 миллиона тонн, а также участок по подготовке RDF-топлива, который получают из отходов и участок компостирования.