105 аварийных деревьев будут спилены на территории ГБ № 1 Нижнего Тагила

Работы будут проведены без оплаты восстановительной стоимости, а утилизация порубочных остатков пройдет в соответствии с требованиями законодательства. Всего под снос пойдут 47 деревьев ольхи, 31 береза, девять осин, шесть яблонь, четыре сосны, по три пихты и ели, а также липа и лиственница.