Аномальная жара из российских регионов будет «уходить со скандалом»

Имеется вероятность, что возникнет один-два смерча, рассказал синоптик «Ленте.ру». Пока неизвестно, где это может произойти, но риск не исключается. При этом, по словам синоптика, стоит обратить внимание на град, грозы и шквалистый ветер. Вероятность их появления выше.
Я бы выразил свою мысль таким образом: «Жара будет уходить со скандалом», цитирует специалиста «Лента.ру».
Согласно прогнозам, аномальная жара будет спадать неравномерно и срок будет зависеть от региона. По словам Шувалова в средней полосе погода будет меняться уже с выходных, а на северо-западе — с пятницы или субботы.
Напомним, синоптики предупредили жителей Свердловской области о том, что 17 июля в регионе ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер.