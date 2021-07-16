Аномальная жара из российских регионов будет «уходить со скандалом»

Имеется вероятность, что возникнет один-два смерча, рассказал синоптик «Ленте.ру». Пока неизвестно, где это может произойти, но риск не исключается. При этом, по словам синоптика, стоит обратить внимание на град, грозы и шквалистый ветер. Вероятность их появления выше.