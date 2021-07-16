Аномальная жара из российских регионов будет «уходить со скандалом»

Аномальная жара из российских регионов будет «уходить со скандалом»
Аномальная жара из российских регионов будет «уходить со скандалом»
Сегодня, 18:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru

Аномальная жара в России может привести к смерчам и граду

Аномальная жара из регионов России будет «уходить со скандалом». Синоптики допускают появление смерчей и выпадение града. Таким прогнозом поделился синоптик Александр Шувалов.

Имеется вероятность, что возникнет один-два смерча, рассказал синоптик «Ленте.ру». Пока неизвестно, где это может произойти, но риск не исключается. При этом, по словам синоптика, стоит обратить внимание на град, грозы и шквалистый ветер. Вероятность их появления выше.

Я бы выразил свою мысль таким образом: «Жара будет уходить со скандалом», цитирует специалиста «Лента.ру».

Согласно прогнозам, аномальная жара будет спадать неравномерно и срок будет зависеть от региона. По словам Шувалова в средней полосе погода будет меняться уже с выходных, а на северо-западе — с пятницы или субботы.

Напомним, синоптики предупредили жителей Свердловской области о том, что 17 июля в регионе ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер.

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