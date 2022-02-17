Для четырех домов на станции Завязовская в Тагиле будет приезжать мусоровоз

Ближайшее место накопления ТКО находится более чем в полукилометре от станции Завязовская в Нижнем Тагиле, где проживает четыре семьи. Однако возможности пользоваться услугами по вывозу мусора у тагильчан не было.
С 19 февраля проблема утилизации ТБО для четырех домов решится силами «Рифея». Региональный оператор решил проблему выделением для тагильчан машины для вывоза мусора. Спецтехника будет приезжать на станцию Завязовская по субботам в 8.30 утра.
По словам исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова, данная мера будет временной — пока администрация не устранит сложившиеся неудобства.
Мы приняли решение организовать мобильный бесконтейнерный сбор отходов для жителей станции Завязовская до тех пор, пока администрация не решит вопрос обустройства постоянного места накопления ТКО на этой территории, сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.