Для четырех домов на станции Завязовская в Тагиле будет приезжать мусоровоз

Для четырех домов на станции Завязовская в Тагиле будет приезжать мусоровоз
Для четырех домов на станции Завязовская в Тагиле будет приезжать мусоровоз
Сегодня, 19:04Здоровье и экологияФото: пресс-служба ООО «Компания «Рифей»
Жители четырех домов на станции Завязовская в Нижнем Тагиле оказались лишены возможности выбрасывать мусор на контейнерных площадках. «Рифей» выделил для них персональный мусоровоз.

Ближайшее место накопления ТКО находится более чем в полукилометре от станции Завязовская в Нижнем Тагиле, где проживает четыре семьи. Однако возможности пользоваться услугами по вывозу мусора у тагильчан не было.

С 19 февраля проблема утилизации ТБО для четырех домов решится силами «Рифея». Региональный оператор решил проблему выделением для тагильчан машины для вывоза мусора. Спецтехника будет приезжать на станцию Завязовская по субботам в 8.30 утра.

Фото: пресс-служба ООО «Компания „Рифей“»

По словам исполнительного директора компании «Рифей» Федора Потапова, данная мера будет временной — пока администрация не устранит сложившиеся неудобства.

Мы приняли решение организовать мобильный бесконтейнерный сбор отходов для жителей станции Завязовская до тех пор, пока администрация не решит вопрос обустройства постоянного места накопления ТКО на этой территории, сообщил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
мусорвывоз мусораРифей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы