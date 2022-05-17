Смог от пожаров и стоки с автомойки. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Смог от пожаров и стоки с автомойки. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Смог от пожаров и стоки с автомойки. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:16Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Смог от лесных пожаров накрыл Нижний Тагил на прошлой неделе, суд обязал власти ГГО отремонтировать плотину Иван-озера, а на Вагонке из-за грязных стоков возник конфликт между владельцем автомойки и врачами травмпункта. Об этих и других событиях, читайте в экологических итогах неделе на TagilCity.ru.

В начале прошлой недели Свердловскую область, в том числе и Нижний Тагил, окутал смог от лесных пожаров. Жители города жаловались на задымление, сильный ветер и пыль. Причиной дыма над городом стало возгорание лесов в Березовском городском округе.

Роспотребнадзор рекомендовал свердловчанам не находиться долго на улице, закрывать окна, проводить влажную уборку и пить побольше воды. При этом в детских садах и школах не стали отменять занятия и прогулки на улице.

Не обошлось в эти дни и без выбросов вредных веществ. Возле железнодорожного вокзала газоанализатор TagilCity.ru фиксировал 11 мая превышение нормы диоксида азота в два раза и синильной кислоты в три раза. А посты УГМС ловили сероводород на Тагилстрое 9 и 10 мая до 2,8 ПДК.

В апреле, по данным прибора редакции и постов мониторинга воздуха УГМС, вредные вещества в воздухе превышали 20 дней из 30. В эти дни в атмосфере преобладал сероводород — 13 раз до 5,6 ПДК. Формальдегид фиксировался шесть раз — до 1,6 ПДК. Также шесть раз в воздухе превышал норму диоксид азота — до 4,5 ПДК и один раз озон — до 1,1 ПДК.

История с разрушенными берегами Иван-озера продолжается, и теперь власти Горноуральского округа обязаны восстановить их по решению суда. Ранее глава ГГО Дмитрий Летников в официальном ответе TagilCity.ru заявлял, что округ ждет выделения на это средств из регионального резервного фонда. А в это время водоем продолжает вытекать из-за разрушенной плотины. По словам местных жителей, за год пруд обмелел почти на пять метров.

Канализация из многоквартирного дома на улице Первомайская в поселке Черноисточинск стекает прямо в местную реку из-за того, что управляющая компания не откачивает стоки из выгребной ямы. По словам главы ГГО, ранее в адрес УК администрация округа направляла информацию о необходимости провести очистку, но фекальный ручей уже несколько лет продолжает течь прямо по улице.

А на Вагонке в Нижнем Тагиле из-за стекающих стоков возник конфликт между владельцем автомойки и врачами травмпункта. Последние утверждают, что грязная вода от боксов стекает прямо в подвал учреждения. Кроме того, автомойка расположена не по санитарным нормам — слишком близко от жилых домов. Владелец автомойки все претензии врачей отрицает. В вопросе будет разбираться Роспотребнадзор, который сейчас готовит проверку автомойки.

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