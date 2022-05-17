Смог от пожаров и стоки с автомойки. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле

Смог от лесных пожаров накрыл Нижний Тагил на прошлой неделе, суд обязал власти ГГО отремонтировать плотину Иван-озера, а на Вагонке из-за грязных стоков возник конфликт между владельцем автомойки и врачами травмпункта. Об этих и других событиях, читайте в экологических итогах неделе на TagilCity.ru.

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