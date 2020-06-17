«Водоканал-НТ» начал демонтаж скандальной трубы на Черноисточинском пруду

Там отметили, что из шламонакопителя планируется полностью удалить осадки, а сам его рекультивировать.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что работы, связанные с реабилитацией Черноисточинского водохранилища идут по плану. ООО «Водоканал-НТ» проводит работы по рекультивации шламонакопителя. Уже заключен контракт с ООО «Уралгеопроект» на проектные и изыскательные работы. Их планируется завершить к концу июня.