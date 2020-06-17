«Водоканал-НТ» начал демонтаж скандальной трубы на Черноисточинском пруду
Сегодня, 14:24Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
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В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» начал демонтировать трубу для слива из шламонакопителя в Черноисточинский пруд, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на предприятие.
Сюжеты: Нижний Тагил
Там отметили, что из шламонакопителя планируется полностью удалить осадки, а сам его рекультивировать.
Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что работы, связанные с реабилитацией Черноисточинского водохранилища идут по плану. ООО «Водоканал-НТ» проводит работы по рекультивации шламонакопителя. Уже заключен контракт с ООО «Уралгеопроект» на проектные и изыскательные работы. Их планируется завершить к концу июня.
Ранее Минприроды, на заседании рабочей группы по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, обязало «Водоканал-НТ» демонтировать трубу для слива из шламонакопителя.
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