В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявили пять заболевших коронавирусом, пишет оперштаб Свердловской области.

В общей сложности за всё время в Нижнем Тагиле выявлено 1713 случаев заболевания COVID-19. По Свердловской области за сутки выявили инфекцию у 126 человек, из них к аппаратам ИВЛ подключены 46. Из больниц выписали 63 жителя области. Общее количество заразившихся в Свердловской области на 17 сентября составляет 27 425, выписали 20 965 человек.

