В Свердловской области за период с 16 по 17 сентября выявили коронавирус у 126 человек, сообщил оперативный штаб Свердловской области.

77 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 46 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали 63 свердловчанина. За время пандемии в общей сложности в Свердловской области выявлено 27 425 инфицированных коронавирусной инфекцией, 20 965 выписали по выздоровлению. По России за прошедшие сутки зафиксировано 5 762 случая заболевания. 5 754 человека выписали. Общее количество случаев COVID-19 в стране составляет 1 085 281. Выписаны по выздоровлению 895 868 россиян.

Related news: Стало известно число зараженных коронавирусом за сутки в Свердловской области

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter