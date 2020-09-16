Стало известно число зараженных коронавирусом за сутки в Свердловской области

Стало известно число зараженных коронавирусом за сутки в Свердловской области

Сегодня, 12:52Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За прошедшие сутки на Урале заболели коронавирусом 127 жителей, сообщает региональный опрештаб.

Всего с начала пандемии выявили 27 299 случаев. Больше всего зараженных в Екатеринбурге -70 человек.

За прошедшие сутки по выздоровлению из больниц выписаны 60 пациентов, общее число жителей достигло 20 902.

Оперштаб подтвердил смерть четырех пациентов, за все время в Свердловской области от COVID-19 скончались 537 граждан.

В Российской Федерации за последние сутки заболели 5 670 человек в 84 регионах, а всего с начала пандемии 1 079 519. Выписано по выздоровлению 5 809 россиян, общее количество вылечившихся во всех регионах 890 114 человек. По официальным данным, за последние сутки зарегистрировано 132 летальных случая от новой коронавирусной инфекции, а всего COVID-19 стал причиной смерти 18 917 человек.

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