Стало известно число зараженных коронавирусом за сутки в Свердловской области

За прошедшие сутки на Урале заболели коронавирусом 127 жителей, сообщает региональный опрештаб.

Всего с начала пандемии выявили 27 299 случаев. Больше всего зараженных в Екатеринбурге -70 человек. За прошедшие сутки по выздоровлению из больниц выписаны 60 пациентов, общее число жителей достигло 20 902. Оперштаб подтвердил смерть четырех пациентов, за все время в Свердловской области от COVID-19 скончались 537 граждан. В Российской Федерации за последние сутки заболели 5 670 человек в 84 регионах, а всего с начала пандемии 1 079 519. Выписано по выздоровлению 5 809 россиян, общее количество вылечившихся во всех регионах 890 114 человек. По официальным данным, за последние сутки зарегистрировано 132 летальных случая от новой коронавирусной инфекции, а всего COVID-19 стал причиной смерти 18 917 человек.

