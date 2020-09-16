Стало известно число зараженных коронавирусом за сутки в Свердловской области

В Российской Федерации за последние сутки заболели 5 670 человек в 84 регионах, а всего с начала пандемии 1 079 519. Выписано по выздоровлению 5 809 россиян, общее количество вылечившихся во всех регионах 890 114 человек. По официальным данным, за последние сутки зарегистрировано 132 летальных случая от новой коронавирусной инфекции, а всего COVID-19 стал причиной смерти 18 917 человек.