Тагильская больница на 2,1 млн рублей закупит реагенты для тестирования на COVID-19

Реакционная смесь должна быть распределена не менее, чем по 100 отдельным пробиркам под парафин. Кроме того, она должна иметь не менее трех специфичных участков-мишеней РНК-генома коронавируса, чтобы результат анализа был наиболее точным. Набор рассчитан не менее, чем на 100 образцов. Обязательно и наличие регистрационного удостоверения.