Тагильская больница на 2,1 млн рублей закупит реагенты для тестирования на COVID-19

Городская больница № 4 в Нижнем Тагиле объявила конкурс по поиску поставщика на покупку реагентов для проведения тестирования на выявление коронавируса методом ОТ-ПЦР.

Согласно документации, исполнитель должен предоставить больнице 150 реагентов. Реакционная смесь должна быть распределена не менее, чем по 100 отдельным пробиркам под парафин. Кроме того, она должна иметь не менее трех специфичных участков-мишеней РНК-генома коронавируса, чтобы результат анализа был наиболее точным. Набор рассчитан не менее, чем на 100 образцов. Обязательно и наличие регистрационного удостоверения. Поставка реагентов осуществляется в иммунологическую лабораторию на улицу Балакинская, 24 партиями по заявке заказчика в течение 10 дней. Последняя партия реагентов должна быть поставлена не позднее 15 декабря 2020 года. Начальная стоимость контракта составляет 2,1 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 23 октября. Напомним, накануне стало известно, что лаборатория вирусологии Роспотребнадзора получила новое оборудование для тестирования на коронавирус. Медикам была передана автоматическая станция KingFisherFlex-96 и детектирующий амплификатор «ДТпрайм». Аппарат предназначен для анализа и выделения ДНК при проведении полимеразной цепной реакции. Автоматический режим позволяет исключить человеческий фактор и в два раза ускорить процесс. Для защиты медиков от коронавируса оборудование снабжено защитным экраном. Нижнетагильский Роспотребнадзор получил аппарат для тестирования на COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter