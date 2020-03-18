Маленькую екатеринбурженку со СМА увезли на лечение за границу
Сегодня, 10:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Пятимесячную Анну Новожилову из Екатеринбурга, родителям которой удалось собрать 2,4 миллиона долларов на лечение СМА, увезли в Америку, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Сейчас девочка вместе с родителями находится в клинике США, где проходит подготовка к лечению. Девочке должны ввести лекарство Zolgensma, которое должно восстановить нарушенную цепочку генов. Провести лечение нужно до наступления двухлетнего возраста, иначе последствия будут необратимыми.
СМА в настоящий момент успешно лечится только в США, а препарат, который вводят маленьким пациентам, является самым дорогим в мире. Сейчас он стоит 2,4 миллиона долларов. При этом из-за падения курса рубля препарат подорожал на 12 миллионов рублей.
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