Маленькую екатеринбурженку со СМА увезли на лечение за границу

Сейчас девочка вместе с родителями находится в клинике США, где проходит подготовка к лечению. Девочке должны ввести лекарство Zolgensma, которое должно восстановить нарушенную цепочку генов. Провести лечение нужно до наступления двухлетнего возраста, иначе последствия будут необратимыми.

СМА в настоящий момент успешно лечится только в США, а препарат, который вводят маленьким пациентам, является самым дорогим в мире. Сейчас он стоит 2,4 миллиона долларов. При этом из-за падения курса рубля препарат подорожал на 12 миллионов рублей.