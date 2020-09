За сутки с 17 на 18 сентября 10 человек умерли от коронавируса в регионе, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За всё время эпидемии в области умерли 559 свердловчан. По России за прошедшие сутки инфекция коронавируса унесла жизни 134 человек. Общее количество скончавшихся от инфекции в стране составляет 19 195 человек.

