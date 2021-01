Из аптек Екатеринбурга изчез недорогой препарат для астматиков

В аптеках Екатеринбурга отсутствует недорогое средство для астматиков. Инсайдер рассказал, что его производство низкорентабельно.

Из аптек столицы Урала пропал «Эуфиллин» в таблетках. Как рассказала одна из больных астмой, таблетки спасают, когда перестает помогать ингалятор. Она пыталась купить их в конце декабря, но их не было в наличии, пишет E1. Стоимость лекарства начинается от 12 рублей. Редакции не удалось найти его ни в одной из аптек в Екатеринбурге. В одной из них изданию рассказали, что уже около месяца таблеток «Эуфиллина» нет у поставщиков. Как рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией, средство от астмы «Эуфиллин» низкорентабельно. Поэтому его производство не планируется в первые три месяца 2021 года. Напомним, в декабря Минздрав Свердловской области разместил тендер на закупку ингаляторов от астмы на 125 миллионов рублей. Планировалось приобретение 6,4 миллиона доз средства. Закупку разбили на две части из-за разных дозировок. Свердловский Минздрав закупит ингаляторы для астматиков на 125 миллионов рублей

