На оздоровление школьников в Нижнем Тагиле будет выделено 153 миллиона рублей

По этому поводу 19 марта в мэрии состоялось заседание городской межведомственной комиссии, где был утвержден соответствующий проект постановления.

Среди предполагаемых организационных форм оздоровления названы санатории и оздоровительные лагеря, загородные и городские лагеря. Кроме того, для школьников будут организованы турпоходы, экологические слеты, спортивные соревнования.

Для получения путевки необходимо с 15 апреля подать электронную заявку, после чего предоставить в МФЦ пакет подтверждающих документов.

В весенний период оздоровительные мероприятия решено не проводить в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Также пока нет окончательного решения по осенним оздоровительным программам.