На оздоровление школьников в Нижнем Тагиле будет выделено 153 миллиона рублей
В 2020 году на время школьных каникул запланировано оздоровление 33 836 школьников. На различные мероприятия по этому поводу будет направлено 153 миллиона рублей, из них 106 миллионов выделит областное правительство, а оставшаяся часть — средства муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
По этому поводу 19 марта в мэрии состоялось заседание городской межведомственной комиссии, где был утвержден соответствующий проект постановления.
Среди предполагаемых организационных форм оздоровления названы санатории и оздоровительные лагеря, загородные и городские лагеря. Кроме того, для школьников будут организованы турпоходы, экологические слеты, спортивные соревнования.
Для получения путевки необходимо с 15 апреля подать электронную заявку, после чего предоставить в МФЦ пакет подтверждающих документов.
В весенний период оздоровительные мероприятия решено не проводить в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Также пока нет окончательного решения по осенним оздоровительным программам.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Нижнем Тагиле введен режим повышенной готовности по защите от коронавируса. С 30 марта, после выхода с весенних каникул, школьники переходят на дистанционное обучение.