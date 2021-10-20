Прокуратура не нашла массовых нарушений в ЦГБ №1 Тагила после обращения медиков

Сотрудники Центральной городской больницы №1 обратились в Генпрокуратуру РФ, Минздрав региона и к экс-депутату Госдумы Алексею Балыбердину. Медики заявили, что в больнице нарушается трудовое законодательство, однако надзорные органы при проверке не обнаружили грубых нарушений.

Прокуратура Дзержинского района совместно с Росздравнадзором и Роспотребнадзором проверила Центральную городскую больницу №1 на ул. Максарева в Нижнем Тагиле. В больнице не соблюдают правила деятельности регистратуры, и отсутствуют условия для сдачи анализов, — написали сотрудники в заявлении. Однако при проверке прокуратуры факты не подтвердились. В поликлинике осуществлено разграничение мест для сбора анализов пациентов, не имеющих признаков ОРВИ. Нарушений при этом ТО Росздравнадзора не усмотрено, сообщает прокуратура. Коллектив больницы также сообщил, что медиков принуждают уволиться из ЦГБ №1. Надзорные ведомства проанализировали кадровые документы и опросили уволенных сотрудников, в результате чего слова заявителей в очередной раз не подтвердились. Со всеми работниками, в том числе с заявителями заключены соответствующие требованиям законодательства трудовые договоры, изданы приказы о приеме на работу, сказано в заключении районной прокуратуры. Более того, главврач горбольницы №1 повысил медикам выплаты, и зарплаты работников увеличились. Но соглашения об изменения условий труда подписаны не были. Не нашли прокуратура и Росздравнадзор нарушения при комплектовании штата врачей-нефрологов, о которых также говорилось в заявлении на ЦГБ №1 Нижнего Тагила. В июле этого года в ходе проверки прокуратура выявила нехватку кадров в ЦГБ №1 Нижнего Тагила. Тогда прокурор подал в суд на Минздрав и тагильскую больницу с требованием возложить на них обязанности по укомплектованию штата. Но судья не удовлетворил исковые заявления. Кадровый вопрос по-прежнему является острым для всех медицинских учреждений не только нашего города, но и страны в целом, находится на особом контроле в нашем учреждении и является приоритетным. Кадровая служба больницы ведет ежедневную работу по поиску и привлечению новых медицинских работников, ответили редакции TagilCity.ru в ЦГБ. При проверке надзорные ведомства выявили несколько нарушений. В частности, сотрудники медучреждения не соблюдение масочного режима и нарушение закона об охране здоровья граждан от табачного дыма. В ЦГБ №1 сказали, что применяют все меры для борьбы с нарушителями. В настоящее время ужесточен контроль за соблюдение данных требований, с последующим наказанием лиц, нарушающих их. По факту выявленных нарушений будут применены, предусмотренные в учреждении меры, сказали в пресс-службе ЦГБ №1. Также в результате проверки прокурор обнаружил, что сотрудники больницы ненадлежаще складируют и утилизируют отходы, а в процедурном кабинете госпиталя не было нужных смесителей. По итогам разбирательств главврачу Горбольницы №1 Нижнего Тагила внесли представление.

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