Минздрав России изменил список противопоказаний к прививке от коронавируса

Сложнее всего ситуация с хроническими больными. Как правило это люди с онкологическими патологиями и страдающие алергией. У них организм срабатывает на прививку непредсказуемо. За последствия не может ручаться никто. Поэтому и с выдачей-оформлением медотвода, как правило, проблем не возникает. Особенно если такой заболевший находится под медицинским наблюдением.