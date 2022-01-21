Минздрав России изменил список противопоказаний к прививке от коронавируса

В России продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Самым эффективным средством противодействия распространению болезни врачи и сегодня считают вакцинацию.
Прививку может поставить практически любой гражданин страны, за исключением имеющих медицинские противопоказания. Даже беременные женщины и подростки старше 12 лет. Потому что и для них за последние год-два были разработаны специальные, щадящие организм, препараты.
Сложнее всего ситуация с хроническими больными. Как правило это люди с онкологическими патологиями и страдающие алергией. У них организм срабатывает на прививку непредсказуемо. За последствия не может ручаться никто. Поэтому и с выдачей-оформлением медотвода, как правило, проблем не возникает. Особенно если такой заболевший находится под медицинским наблюдением.
Если вы сомневаетесь, у вас просто какие-то аллергии были, и вы опасаетесь делать прививку — сходите к аллергологу, советует иммунолог Николай Крючков.
При «нестрогих» противопоказаниях все зависит от лечащаего врача. А при острых заболеваниях (в том числе ОРВИ) и обострениях хронических вакцинироваться не рекомендуется. Это можно сделать только через две-четыре недели после выздоровления, указывают медики. Заболела голова и потекли сопли? Смело оформляйте медотвод!
При наличии у пациента онкологии в России разрешают прививаться только вакциной «Спутник», да и то в период рецессии. То же самое касается беременных женщин. Людям старше 60 лет рекомендованы: «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона».
По новому порядку медотвод от коронавируса оформляется так. Сначала нужно обратиться в поликлинику и попасть на прием к лечащему врачу. Это может быть терапевт, фельдшер, акушер и другой специалист, уполномоченный примать такие решения. Если он сочтет, что у пациента обострение заболевания, то выдаст соответствующий документ на 30 дней.
Более длительный медотвод формляется уже коллегиально, после обсуждения здоровья пациента на консилиуме, поясняют в Минздраве.
Прививки от коронавируса могут быть противопоказаны пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек, щитовидной железы и диабетикам. А также людям с нарушениями в системе кроветворения, эпилепсией и другими патологиями нервной системы. И еще в этот список включены: острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, миокардиты, эндокардиты, перикардиты.