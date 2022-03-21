О вспышке стригущего лишая в детском саду в Екатеринбурге заявили родители

В одной из групп детского сада № 15 в Екатеринбург объявлен карантин по микроспории, что называется в народе стригущим лишаем. Некоторые родители, по их словам, узнали об этом только через месяц, когда потребовалось ставить прививки.

В пятницу, 18 марта, в детском саду планировалось поставить прививки от клеща, рассказывает одна из родительниц Наталья. Она приобрела вакцину, но прививка не была поставлена. Врач на вопрос о том, по какой причине ребенку не поставили вакцину, ответила, что в группе карантин по микроспории. Также, по словам женщины, она спросила у заведующей по поводу карантина, на что та ответила, что о нем все знают и он длится уже месяц. Еще одна мама рассказала, что после длительного отсутствия привела ребенка в садик, а через какое-то время у нее на голове появились странные пятна. Еще через две недели от воспитателя женщина узнала, что уже две недели в садике карантин по ветрянке и лишаю. Дерматолог осмотрел девочку и заявил, что это дерматит, рассказывает мама. Однако дочери становилось хуже. После этого дерматолог направила девочку в больницу № 9, где после взятия соскоба подтвердили лишай. После произошедшего в детском саду провели дезинфекцию. При этом заведующая отрицает, что в группе карантин по стригущему лишаю. Она заявила, что он введен из-за другого заболевания. По ее словам, родители о карантине предупреждены, пишет Е1. В Роспотребнадзоре рассказали, что при обнаружении данного заболевания пациента изолируют, а за детьми на 45 дней устанавливается наблюдение. Они должны быть в одной группе все это время. Также проводится дезинфекция.

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