О вспышке стригущего лишая в детском саду в Екатеринбурге заявили родители

О вспышке стригущего лишая в детском саду в Екатеринбурге заявили родители
О вспышке стригущего лишая в детском саду в Екатеринбурге заявили родители
Сегодня, 09:16Здоровье и экологияФото: 1MI
В одной из групп детского сада № 15 в Екатеринбург объявлен карантин по микроспории, что называется в народе стригущим лишаем. Некоторые родители, по их словам, узнали об этом только через месяц, когда потребовалось ставить прививки.

В пятницу, 18 марта, в детском саду планировалось поставить прививки от клеща, рассказывает одна из родительниц Наталья. Она приобрела вакцину, но прививка не была поставлена. Врач на вопрос о том, по какой причине ребенку не поставили вакцину, ответила, что в группе карантин по микроспории.

Также, по словам женщины, она спросила у заведующей по поводу карантина, на что та ответила, что о нем все знают и он длится уже месяц.

Еще одна мама рассказала, что после длительного отсутствия привела ребенка в садик, а через какое-то время у нее на голове появились странные пятна. Еще через две недели от воспитателя женщина узнала, что уже две недели в садике карантин по ветрянке и лишаю.

Дерматолог осмотрел девочку и заявил, что это дерматит, рассказывает мама. Однако дочери становилось хуже. После этого дерматолог направила девочку в больницу № 9, где после взятия соскоба подтвердили лишай.

После произошедшего в детском саду провели дезинфекцию. При этом заведующая отрицает, что в группе карантин по стригущему лишаю. Она заявила, что он введен из-за другого заболевания. По ее словам, родители о карантине предупреждены, пишет Е1.

В Роспотребнадзоре рассказали, что при обнаружении данного заболевания пациента изолируют, а за детьми на 45 дней устанавливается наблюдение. Они должны быть в одной группе все это время. Также проводится дезинфекция.

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