В районе медных карьеров УГМК вновь зафиксированы загрязнения рек

Экологические проблемы, образовывающиеся вокруг разрабатываемых месторождений медно-колчеданных руд, не первый год тревожат местных жителей, экологов и неравнодушных граждан. Например, в 2018 году жители близлежащих пунктов пришли в Совет по правам человека с просьбой помочь им отстоять права на экологическую безопасность в реках Ивдель, Шегультан, Тальтия и Ольховка. Результаты экспертизы показали, что в реках на самом деле были превышены показатели веществ, загрязняющих водоемы, пусть в УГМК продолжали настаивать, что принимают все необходимые меры для обеспечения надлежащей экологической обстановки.