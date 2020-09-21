В районе медных карьеров УГМК вновь зафиксированы загрязнения рек

В районе медных карьеров УГМК вновь зафиксированы загрязнения рек

Вчера, 22:27Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Ивделе, в реках в районе карьеров УГМК выявлены загрязнения. Отчёт опубликовала региональная общественная организация по защите окружающей среды «Живой Шемур».

В реках на севере Свердловской области, расположенных ниже по течению Ново-Шемурского, Шемурского и Тарньерского карьеров УГМК, выявлены примеси меди, цинка и марганца.

Однако по данным издания Znak, в пресс-службе УГМК высказали сомнения в достоверности новых данных. Там заметили, что 17 сентября этот вопрос уже поднимался на оперативном совещании, которое прошло в администрации Ивделя под председательством начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратуры Свердловской области Никиты Шулепова. И там, вопреки мнению активистов, высказались позитивно о проделанной работе и показанных результатах.

Экологические проблемы, образовывающиеся вокруг разрабатываемых месторождений медно-колчеданных руд, не первый год тревожат местных жителей, экологов и неравнодушных граждан. Например, в 2018 году жители близлежащих пунктов пришли в Совет по правам человека с просьбой помочь им отстоять права на экологическую безопасность в реках Ивдель, Шегультан, Тальтия и Ольховка. Результаты экспертизы показали, что в реках на самом деле были превышены показатели веществ, загрязняющих водоемы, пусть в УГМК продолжали настаивать, что принимают все необходимые меры для обеспечения надлежащей экологической обстановки.

Напомним, что 4 сентября прокуратура Свердловской области обратилась в суд, чтобы ликвидировать бывший Левихинский рудник, кислотные реки которого отравляют окружающую природу.

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Экология
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