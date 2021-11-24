На сливе неочищенных сточных вод в Исеть поймано предприятие ЖКХ в Арамиле

Владельцем оборудования является АО «Предприятие Водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Как выяснилось, в реку производился слив грязной воды без разрешающих документов, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
В результате были заведены административные дела по двум статьям: «Использование водного объекта без документов» и «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты».
Теперь владелец оборудования обязан выплатить 150 тысяч штрафа. Также прокуратура планирует через суд обязать его ликвидировать все нарушения и заняться реконструкцией очистных сооружений.
Напомним, в начале октября стало известно, что жители села Николо-Павловского пожаловались на зловонный запах. Они рассказали, что очистные сооружения почти разрушились, в результате чего вода из канализации попадает в реки Шайтанка и Тагил. Это и стало причиной отвратительного запаха.