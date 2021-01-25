Владислав Пинаев: Нижний Тагил получил рекордную партию вакцины от коронавируса

Напомним, 22 января 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram о поступлении на Средний Урал 40 тысяч доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Губернатор отметил, что это крупнейшая партия средства от COVID-19 за все время. Кроме того, глава региона добавил, что в область в дальнейшем будут поступать еще более крупные поставки. Полученные средства включают в себя как первую, так и вторую из требуемых прививок от коронавируса. С 25 января дозы распределят между медицинскими учреждениями городов Свердловской области.