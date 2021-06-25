Уральское предприятие победило Росприроднадзор в споре о загрязнении почвы

ООО «Староцементный завод» (СЦЗ) смогло доказать, что не наносило ущерб экологии, несмотря на то, что свердловский Росприроднадзор в исках к компании утверждал обратное.

Росприроднадзор в 2019 году обвинил предприятие в незаконном размещении отходов на земле, где оно было расположено, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу СЦЗ. Тогда ущерб оценили в три миллиарда рублей. Однако предприятие отрицает, что наносило ущерб. В компании пояснили, что проведенные на территории СЦЗ исследования показали, что естественный слой почвы отсутствует. Следовательно никакого негативного влияния на нее предприятие оказать не могло. Там отметили, что специалистами также проводились раскопы. И повторный анализ также не выявил наличия естественной почвы. Это говорит о том, что экологический ущерб не мог быть нанесен. Арбитражный суд согласился с доводами предприятия и отменил предписание Росприроднадзора. Не были удовлетворены и последующие жалобы. Напомним, в границах предприятия расположен карьер, который выработан еще в 1970 году. Земли завод должен восстановить до 2036 года. Данный процесс находится под контролем Росприроднадзора.

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