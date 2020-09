Спроса нет. Как в Свердловской области продают лекарство от коронавируса

21 сентября в аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Однако препарат оказался пока не востребован в некоторых регионах. Есть ли спрос на лекарство в аптеках Свердловской области — в материале TagilCity.ru.

По словам генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева, препарат заказали почти все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. 21 сентября стало официальным днем продаж в Свердловской области. «Арепливир» пока не поступил, предзаказов от больных тоже не было. У тех поставщиков, с которыми мы работаем, такого препарата на данный момент нет. Хотя информация прошла везде, по опыту работы, он не появится прямо завтра. Может быть, с этого понедельника,рассказала TagilCity.ru заведующая Центральной аптекой Нижнего Тагила Наталья Павздерина. Планируется, что на первом этапе продаж лекарство поступит примерно в 10 тысяч российских аптек из 60 тысяч, потом количество точек расширят. В сети аптек «Живика» TagilCity.ru посоветовали обратиться на сайт компании — в интернет-аптеку. Поиск «Арепливира» показал, что ни в одной из аптек этой сети препарата на данный момент нет. По официальным данным, цена препарата «Ареплевир» в розницу будет от 12 320 рублей. Одна упаковка содержит 40 таблеток по 200 миллиграмм. Директор филиала сети аптек «Фармлэнд» Валентина Ершова от комментариев TagilCity.ru отказалась, ссылаясь на то, что она не уполномочена давать такую информацию. По словам заведующей сетью аптек 03, на данный момент невозможно заказать «Арепливир», так как он отсутствует у поставщиков, которых на сегодняшний день насчитывается около 30. Они обеспечивают препаратами не только Свердловскую область. А предзаказов не поступало. Препарат довольно дорогостоящий. На сегодняшний день не поступило ни одного запроса от покупателей. Понятно, что в нынешних экономических условиях немногие могут позволить выделить треть своей зарплаты на лечение. Вряд ли на спрос может повлиять боязнь побочных эффектов, так как все препараты проходят клинические испытания,рассказала TagilCity.ru заведующая сетью аптек 03. Напомним, в СМИ и соцсетях ставился вопрос об эффективности и побочных эффектах при применении препаратов на базе фавипиравира. Именно такое международное непатентованное наименование имеют российские лекарства «Арепливир» и «Коронавир». По словам Василия Власова, профессора НИУ ВШЭ, доктора медицинских наук, проведенные исследования в США выявили, что лекарство токсично для беременных, может вызывать уродство и смерть плода. А Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, рассказывает, что об исследованиях препаратов двойным слепым методом в России не сообщалось. В Японии такое исследование было проведено весной 2020 года, при этом препарат был признан неэффективным. В России назвали стоимость препарата от коронавируса

Related news: В России назвали стоимость препарата от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter