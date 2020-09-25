Спроса нет. Как в Свердловской области продают лекарство от коронавируса

Напомним, в СМИ и соцсетях ставился вопрос об эффективности и побочных эффектах при применении препаратов на базе фавипиравира. Именно такое международное непатентованное наименование имеют российские лекарства «Арепливир» и «Коронавир». По словам Василия Власова, профессора НИУ ВШЭ, доктора медицинских наук, проведенные исследования в США выявили, что лекарство токсично для беременных, может вызывать уродство и смерть плода. А Анатолий Альтштейн, вирусолог, доктор медицинских наук, рассказывает, что об исследованиях препаратов двойным слепым методом в России не сообщалось. В Японии такое исследование было проведено весной 2020 года, при этом препарат был признан неэффективным.