3 тонны санкционных фруктов уничтожены на таможне в Екатеринбурге
Сегодня, 10:20Здоровье и экологияФото: fsvps.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ходе совместной операции управления Россельхознадзора по Свердловской области, таможни и ФСБ были изъяты и уничтожены более 3 тонн санкционных фруктов на одной из продовольственных баз Екатеринбурга.
Сюжеты: Екатеринбург
25 октября на продовольственной базе Екатеринбурга было обнаружено 308 килограммов груш, 600 килограмм сливы и 2,5 тонны винограда. Продукция имела неустановленное происхождение, на таре для хранения отсутствовала необходимая маркировка.
В соответствии с действующим законодательством, изъятая продукция были изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всего с начала года на территорию России пытались провести 36,5 тонн санкционных фруктов и овощей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей