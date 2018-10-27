3 тонны санкционных фруктов уничтожены на таможне в Екатеринбурге

25 октября на продовольственной базе Екатеринбурга было обнаружено 308 килограммов груш, 600 килограмм сливы и 2,5 тонны винограда. Продукция имела неустановленное происхождение, на таре для хранения отсутствовала необходимая маркировка.

В соответствии с действующим законодательством, изъятая продукция были изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области.