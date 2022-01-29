Администрация ГГО и «Водоконал» проведут слушания по рекультивации шламнакопителя

Администрация ГГО и «Водоконал» проведут слушания по рекультивации шламнакопителя
Администрация ГГО и «Водоконал» проведут слушания по рекультивации шламнакопителя
Сегодня, 21:39Здоровье и экологияФото: 1МI
В Черноисточинске пройдут общественные суждения проекта рекультивации шламнакопителя. Администрация Горноуральского городского округа и ООО «Водоканал-НТ» планируют представить общественности проект и техзадание на проведение оценки влияния объекта на окружающую среду.

Мероприятие пройдет в 10 утра 21 февраля в здании МБУ ГГО «Черноисточинский центр культуры», сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

На слушаниях будет поднят вопрос о рекультивации земель в районе ста метров от дома № 37 по улице Пушкина в поселке Черноисточинск. Планируется также провести предварительную оценку экологической безопасности работ на шламнакопителе при механической очистке воды Черноисточинского узла, а также разработать комплекс природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды.

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