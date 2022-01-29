Администрация ГГО и «Водоконал» проведут слушания по рекультивации шламнакопителя

На слушаниях будет поднят вопрос о рекультивации земель в районе ста метров от дома № 37 по улице Пушкина в поселке Черноисточинск. Планируется также провести предварительную оценку экологической безопасности работ на шламнакопителе при механической очистке воды Черноисточинского узла, а также разработать комплекс природоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды.