Минздрав России планирует ввести электронные свидетельства о рождении

Минздрав России планирует ввести электронные свидетельства о рождении

Сегодня, 13:23Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало новый проект приказа «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи», в котором будет прописан порядок получения цифрового свидетельства о рождении, пишет E1.

На текущий момент свидетельство о рождении ребенка выдается только на бумаге.

Теперь можно будет осуществлять передачу данных о рождении через современные средства коммуникации между разными учреждениями, больницами, ЗАГС и тому подобными, без непосредственного присутствия обратившегося, пишет в Telegram заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Для получения нового цифрового свидетельства о рождении будет необходимо, чтобы мать ребенка дала своё согласие.

Представители министерства здравоохранения ответили ученику одной из школ Екатеринбурга как будет проводится тестирование на коронавирус у учащихся.

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