Минздрав России планирует ввести электронные свидетельства о рождении

Министерство здравоохранения Российской Федерации разработало новый проект приказа «Об утверждении медицинских критериев рождения, формы документа о рождении и порядка его выдачи», в котором будет прописан порядок получения цифрового свидетельства о рождении, пишет E1.

На текущий момент свидетельство о рождении ребенка выдается только на бумаге. Теперь можно будет осуществлять передачу данных о рождении через современные средства коммуникации между разными учреждениями, больницами, ЗАГС и тому подобными, без непосредственного присутствия обратившегося, пишет в Telegram заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. Для получения нового цифрового свидетельства о рождении будет необходимо, чтобы мать ребенка дала своё согласие. Представители министерства здравоохранения ответили ученику одной из школ Екатеринбурга как будет проводится тестирование на коронавирус у учащихся. Свердловский минздрав ответил школьнику на просьбу о бесплатных тестах на COVID-19

