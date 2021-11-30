Областной минздрав ответил на жалобы об огромных очередях в детской больнице в Екатер

Областной минздрав ответил на жалобы об огромных очередях в детской больнице в Екатер
Областной минздрав ответил на жалобы об огромных очередях в детской больнице в Екатер
Сегодня, 18:11Здоровье и экологияФото: Google.Maps
В региональном министерстве здравоохранения объяснили, почему люди в ожидании приема вынуждены были ночевать в детской больнице №9 в Екатеринбурге.

По словам пресс-секретаря минздрава Свердловской области Константина Шестакова, причина кроется в том, что за последние сутки количество пациентов увеличилось в полтора раза, и нагрузка на медицинский персонал существенно возросла. Обращались как жители столица региона, так и других муниципальных образований. Тем не менее, как утверждает Константин Шестаков, в ночное время дежурили три педиатра, и помощь всем пациентам была оказана вовремя.

Кадры со спящими детьми в приемных покоях в ожидании своей очерди появились 29 ноября. Пациенты жаловались, что прием ведет один врач, и они часами вынуждены сидеть в очередях, сообщает E1.

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