Прокуратура проводит проверку после сообщения TagilCity.ru о смоге в Нижнем Тагиле

Выброс с резким химическим запахом в воздухе произошел в городе 30 января. Жители Вагонки жаловались на ухудшение самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода. Проблема выбросов вредных веществ и смога в Нижнем Тагиле стала причиной публикаций десятка региональных СМИ.
К проведению проверки прокуратура привлекла специалистов Роспотребнадзора. Ими буду взяты пробы атмосферного воздуха и проверены на наличие в них вредных веществ и примесей.
По результатам проверки в случае необходимости будут приняты меры для восстановления прав тагильчан на благоприятную среду, сообщили в пресс-службе Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.