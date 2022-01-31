Прокуратура проводит проверку после сообщения TagilCity.ru о смоге в Нижнем Тагиле

Прокуратура проводит проверку после сообщения TagilCity.ru о смоге в Нижнем Тагиле
Прокуратура проводит проверку после сообщения TagilCity.ru о смоге в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:01Здоровье и экологияФото: 1MI
После сообщения TagilCity.ru о превышении вредных веществ в воздухе в Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура начала проверку данного факта.

Выброс с резким химическим запахом в воздухе произошел в городе 30 января. Жители Вагонки жаловались на ухудшение самочувствия, а замеры TagilCity.ru показали превышение диоксида азота и сероводорода. Проблема выбросов вредных веществ и смога в Нижнем Тагиле стала причиной публикаций десятка региональных СМИ.

К проведению проверки прокуратура привлекла специалистов Роспотребнадзора. Ими буду взяты пробы атмосферного воздуха и проверены на наличие в них вредных веществ и примесей.

По результатам проверки в случае необходимости будут приняты меры для восстановления прав тагильчан на благоприятную среду, сообщили в пресс-службе Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология
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