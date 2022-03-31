На ремонт гинекологии в Демидовской больнице выделено 18 миллионов рублей

На ремонт гинекологии в Демидовской больнице выделено 18 миллионов рублей
На ремонт гинекологии в Демидовской больнице выделено 18 миллионов рублей
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
Департамент госзакупок Свердловской области ищет компанию на выполнение капремонта гинекологического отделения в хирургическом корпусе Демидовской больницы. Согласно проекту договора, подрядчик должен выполнить реконструкцию до 1 ноября 2022 года.

Согласно проекту, строители выполнят капитальный ремонт всех помещений третьего этажа: заменят пол, выровняют и покрасят стены, заменят дощатые перегородки на пазогребневые блоки, обошьют и покрасят потолок. Также подрядчик заменит канализацию и электропроводку, обновит вентиляцию, смонтирует новые системы сигнализации и противопожарной безопасности.

Все работы исполнитель должен выполнить до 8 ноября 2022 года, а после ремонта он должен соблюдать гарантийные обязательства в течение пяти лет.

Электронный аукцион на поиск подрядной организации был объявлен 31 марта 2022 года. Подать заявки подрядные организации могут до 8 апреля. Начальная стоимость ремонтных работ составила 18,2 миллиона рублей.

Напомним, ремонта гинекологии Демидовская больница, а также прокурор района добивались через суд. Минздрав утверждал, что денег нет, так как все средства были направлены на лечение коронавируса. Однако надзорные ведомства все равно обязали министерство обеспечить финансирование.

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