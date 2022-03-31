На ремонт гинекологии в Демидовской больнице выделено 18 миллионов рублей

Согласно проекту, строители выполнят капитальный ремонт всех помещений третьего этажа: заменят пол, выровняют и покрасят стены, заменят дощатые перегородки на пазогребневые блоки, обошьют и покрасят потолок. Также подрядчик заменит канализацию и электропроводку, обновит вентиляцию, смонтирует новые системы сигнализации и противопожарной безопасности.
Все работы исполнитель должен выполнить до 8 ноября 2022 года, а после ремонта он должен соблюдать гарантийные обязательства в течение пяти лет.
Электронный аукцион на поиск подрядной организации был объявлен 31 марта 2022 года. Подать заявки подрядные организации могут до 8 апреля. Начальная стоимость ремонтных работ составила 18,2 миллиона рублей.
Напомним, ремонта гинекологии Демидовская больница, а также прокурор района добивались через суд. Минздрав утверждал, что денег нет, так как все средства были направлены на лечение коронавируса. Однако надзорные ведомства все равно обязали министерство обеспечить финансирование.