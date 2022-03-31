На ремонт гинекологии в Демидовской больнице выделено 18 миллионов рублей

Напомним, ремонта гинекологии Демидовская больница, а также прокурор района добивались через суд. Минздрав утверждал, что денег нет, так как все средства были направлены на лечение коронавируса. Однако надзорные ведомства все равно обязали министерство обеспечить финансирование.