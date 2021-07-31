Батуты с поддельными разрешениями МУГИСО установлены в Екатеринбурге

Батуты с поддельными разрешениями МУГИСО установлены в Екатеринбурге
Батуты с поддельными разрешениями МУГИСО установлены в Екатеринбурге
Сегодня, 12:34Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге предприниматель Эльнар Махмудов незаконно установил детские батуты в городских парках — Чкалова и Архипова. Для установки воспользовался поддельным разрешением, который как-будто бы выдали в МУГИСО.

Бизнесмен Эльнар Махмудов из Екатеринбурга в прошлом месяце получил фиктивный документ, якобы выданный в МУГИСО, чтобы установить детские батуты в парках города, сообщает 66.ру. Поддельное разрешение он получил 17 мая 2021 года. Согласно документу он имеет право ставить в городских парках аттракционы с 1 июня по 1 декабря 2021 года.

По сведениям осведомленного источника 66.ру, поддельный документ подписан исполняющим обязанности первого замминистра госимущества Натальей Дмитриевой. В пресс-службе профильного министерства пояснили, что знают о сложившейся ситуации. Сейчас этот вопрос находится на контроле земельного комитета администрации и в городском отделе полиции. В ближайшее время аттракционы должны будут демонтировать из городских парков.

Напомним, использование земель, на которых частные предприниматели Свердловской области устанавливают батуты, планируется сделать платным.

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Екатеринбург
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