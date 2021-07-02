tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля 2021, 10:14

Published 2 июля 2021, 10:14

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Суд разрешил ходить на работу обвиняемой по уголовному делу первой замглавы МУГИСО

2 июля 2021, 10:14
Суд принял решение снять первому заместителю министра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елене Николаевой запрет на посещение ведомства. Об этом заявил ее адвокат.

Она отметила, что также суд снял с чиновницы ряд других запретов, которые были установлены Кировским районном судом Екатеринбурга, сообщает Znak. Адвокат считает решение суда справедливым, поскольку обвинение, предъявленное Елене Николаевой, «не совсем корректно».

Ей вменяется то, что она подписала документы, которые она обязана была подписать. Это ее прямые должностные обязанности. Она не распоряжалась каким-либо имуществом,отметила адвокат.

Она заявила, что чиновнице вменяются три эпизода по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и один эпизод по статье «Присвоение или растрата».

Напомним, ранее арест Елены Николаевой был связан со следственными действиями по уголовному делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова. Чиновника обвиняли во взяточничестве и ряде других преступлений. Сначала фигуранты дела были арестованы, однако позже их освободили из-под стражи. Экс-министр также был освобожден под залог.

#Общество#Новости УрФО#Суд#Запрет#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика