Суд разрешил ходить на работу обвиняемой по уголовному делу первой замглавы МУГИСО

Напомним, ранее арест Елены Николаевой был связан со следственными действиями по уголовному делу бывшего главы министерства Алексея Пьянкова. Чиновника обвиняли во взяточничестве и ряде других преступлений. Сначала фигуранты дела были арестованы, однако позже их освободили из-под стражи. Экс-министр также был освобожден под залог.