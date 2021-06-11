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Экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков отпущен под залог

11 июня 2021, 18:16
Фото: 1mediainvest.ru
Бывший глава министерства управления госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексей Пьянков после предъявления обвинений по новым эпизодам был отпущен из Следственного комитета без подписки о невыезде.

По словам адвоката Пьянкова Николая Каргаполова, это связано с тем, что в отношении экс-министра до сих пор действует обеспечительная мера в виде залога, который был уплачен в 2016 году, сообщает Ура.ру.

10 июня следователи предъявили Алексею Пьянкову обвинение.

Напомним, в хищении 1,5 миллиарда рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области Алексей Пьянков. Ему предъявлено обвинение по 15 эпизодам. Следственный комитет ходатайствовал об аресте Пьянкова и его предполагаемых подельников.

В хищении 1,5 млрд рублей обвиняется экс-министр госимущества Свердловской области
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#Алексей Пьянков#Следственный комитет#Обвинение#Залог#Общество
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