Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга

По словам начальника пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, первый дом был уже давно расселён и готовился под снос. Предварительно, в двух квартирах этого жилища в момент ЧП могли быть люди, поэтому полицейские и следователи сейчас устанавливают, носит ли пожар криминальный характер.