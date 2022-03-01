Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга

Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга
Череп и кости человека найдены после пожара в Кировском районе Екатеринбурга
Сегодня, 08:26ПроисшествияФото: 1MI

Пожарные Екатеринбурга нашли в сгоревшем доме останки человека

На улице Отдыха в Екатеринбурге 28 февраля произошел пожар. Разбирая завалы, спасатели нашли останки человека - обугленные череп с костями.

Огонь охватил пустой барак и дом, считавшийся нежилым. Пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Борьба с пожаром продолжалась более шести часов, сообщили в областном управлении МЧС.

Фото:СУ СКР по Свердловской области

Под завалами спасатели обнаружили череп и кости человека. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции и представители районного отдела регионального управления СК.

По словам начальника пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых, первый дом был уже давно расселён и готовился под снос. Предварительно, в двух квартирах этого жилища в момент ЧП могли быть люди, поэтому полицейские и следователи сейчас устанавливают, носит ли пожар криминальный характер.

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