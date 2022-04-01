8 резервуаров горят в Белгороде после обстрела нефтебазы украинскими вертолетами

Утром 1 апреля два украинских вертолета совершили обстрел нефтебазы в Белгороде. В результате горят восемь резервуаров. В каждый из них вмещается по 2 тысячи кубометров топлива.

Оба вертолета залетели на территорию России на низкой высоте, сообщил губернатор региона. Пострадавших в результате обстрела нет. На данный момент осуществляется наращивание спасателей. Их число увеличилось до 170 человек. Губернатор отмечает, что перебоев с поставками топлива возникнуть не должно. Людей из близлежащих домов временно эвакуируют. Их размещают в «Белгород-Арене». Первый автобус привез 19 человек. Среди них пятеро детей. Всем им предоставляются сухпайки и горячие напитки. Отмечается, что многие решили приехать самостоятельно, кто-то поехал к родственникам. Ожидается прибытие второго автобуса на место. Как только пожар будет ликвидирован, люди смогут вернуться домой, пишет Бел.ру.

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