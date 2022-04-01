8 резервуаров горят в Белгороде после обстрела нефтебазы украинскими вертолетами

Оба вертолета залетели на территорию России на низкой высоте, сообщил губернатор региона. Пострадавших в результате обстрела нет.
На данный момент осуществляется наращивание спасателей. Их число увеличилось до 170 человек. Губернатор отмечает, что перебоев с поставками топлива возникнуть не должно.
Людей из близлежащих домов временно эвакуируют. Их размещают в «Белгород-Арене». Первый автобус привез 19 человек. Среди них пятеро детей.
Всем им предоставляются сухпайки и горячие напитки. Отмечается, что многие решили приехать самостоятельно, кто-то поехал к родственникам. Ожидается прибытие второго автобуса на место.
Как только пожар будет ликвидирован, люди смогут вернуться домой, пишет Бел.ру.