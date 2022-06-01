На экс-главного редактора в Нижнем Тагиле завели дело за дискредитацию армии РФ

На экс-главного редактора ИА «Новый город» и блогера Алексея Хлопотова в Нижнем Тагиле завели административное дело за дискредитацию армии РФ по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.
Рассмотрение дела назначили на 14 июня. Заседание состоится в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.
Напомним, ранее тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали на 35 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ, потому что девушка 24 марта с 20 до 22 часов находилась у детского центра «Мир» с белой розой и лентой, содержащей незаконные надписи.