На экс-главного редактора в Нижнем Тагиле завели дело за дискредитацию армии РФ

Напомним, ранее тагильскую художницу Алису Горшенину оштрафовали на 35 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ, потому что девушка 24 марта с 20 до 22 часов находилась у детского центра «Мир» с белой розой и лентой, содержащей незаконные надписи.