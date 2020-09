В Екатеринбурге скончался уральский писатель Владислав Крапивин

После продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался екатеринбургский писатель Владислав Крапивин, сообщает Минздрав Свердловской области.

Владислав Крапивин попал в больницу с подозрением на пневмонию. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Его состояние менялось много раз. Из реанимации в обычную палату, и обратно. По словам невестки писателя, Ларисы Крапивиной, это были «какие-то качели». Крапивин написал такие детские произведения как «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». В 2018 году писатель был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени. Он был создателем парусной флотилии "Каравелла" имени Аркадия Гайдара, которую сейчас возглавляет его невестка Лариса Крапивина. Напомним, что 25 августа ушел из жизни известный журналист-тагильчанин, Геннадий Панюхин. В Нижнем Тагиле скончался журналист Геннадий Панюхин

