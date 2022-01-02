Из-за ДТП в Свердловской области трое детей остались сиротами

От полученных травм в Renault погибли Андрей и Ольга Якимовы из села Верхнеключевское Курганской области, сообщает «КП- Екатеринбург». Мужчина сидел за рулем, а его жена на переднем пассажирском кресле. Две дочери и сын Якимовых, который живет в Каменске-Уральском, осиротели. Не так давно у молодого человека родилась дочь.