Из-за ДТП в Свердловской области трое детей остались сиротами

Накануне Нового года в Свердловской области произошла автокатастрофа. На дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган под Каменском -Уральским столкнулись Renault Scenic и BMW X6.
Масса первого автомобиля в зависимости от комплектации составляет от 1, 1 до 1, 6 тонны, сообщается на сайте дилерского автоцентра. Вторая машина весит почти на одну тонну больше.
Как выяснили госавтоинспекторы, на полосу встречного движения выскочила более легкая из них. Удар пришелся в лобовую часть французской иномарки, водитель которой не справился с управлением техникой.
От полученных травм в Renault погибли Андрей и Ольга Якимовы из села Верхнеключевское Курганской области, сообщает «КП- Екатеринбург». Мужчина сидел за рулем, а его жена на переднем пассажирском кресле. Две дочери и сын Якимовых, который живет в Каменске-Уральском, осиротели. Не так давно у молодого человека родилась дочь.
Погибшая в ДТП 51-летняя женщина была социальным работником, а ее 58-летний супруг получал пенсию по инвалидности. Водитель и пассажир BMW, 14-летняя девочка, госпитализированы.