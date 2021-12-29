Два года колонии за смертельное ДТП получил свердловский полицейский

Как установило судебное следствие, в ночь на 26 октября 2019 года мужчина превысил скорость на 30 километров в час на улице Красноармейской в деревне Северная, в результате чего сбил двух человек, находившихся на полосе движения. Сбитый мужчина от полученных травм впоследствии умер, а пострадавшей женщине были нанесены тяжкие травмы.