Близкие рассказали о зарезавшей сына жительнице Каменска-Уральска

Девушка взяла в руки нож, когда ей стало известно, что отец ребенка Олег Таскин, с которым они жили вместе с 2018 года, подвез до деревни соседку. По словам родственницы пары, Александра очень любила своего первенца, и никто не понимает, как такая трагедия могла произойти. Также женщина рассказывает, что гулянки Олега были не редкостью, и девушку просто просили закрывать на них глаза.
Знакомая Альбина рассказывает, что после убийства сына девушка побежала к соседям, а лишь затем позвонила матери, которая, будучи нетрезвой, все-таки набрала правоохранительные органы. Олег Таскин вернулся домой ночью и только тогда узнал о произошедшем, сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, что трагедия произошла в ночь на второе февраля. После убийства ребенка Альбина пыталась покончить с собой, но ее спасли. Сейчас она находится в больнице.