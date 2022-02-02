Близкие рассказали о зарезавшей сына жительнице Каменска-Уральска

Близкие рассказали о зарезавшей сына жительнице Каменска-Уральска
Близкие рассказали о зарезавшей сына жительнице Каменска-Уральска
Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: 1MI
Близкие рассказали о 20-летней Альбине Рамазановой из Каменска-Уральска, которая из ревности к сожителю убила девятимесячного сына.

Девушка взяла в руки нож, когда ей стало известно, что отец ребенка Олег Таскин, с которым они жили вместе с 2018 года, подвез до деревни соседку. По словам родственницы пары, Александра очень любила своего первенца, и никто не понимает, как такая трагедия могла произойти. Также женщина рассказывает, что гулянки Олега были не редкостью, и девушку просто просили закрывать на них глаза.

Знакомая Альбина рассказывает, что после убийства сына девушка побежала к соседям, а лишь затем позвонила матери, которая, будучи нетрезвой, все-таки набрала правоохранительные органы. Олег Таскин вернулся домой ночью и только тогда узнал о произошедшем, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что трагедия произошла в ночь на второе февраля. После убийства ребенка Альбина пыталась покончить с собой, но ее спасли. Сейчас она находится в больнице.

Сюжеты:
Каменск-Уральский
Материалы по теме:
ребенокубийствоматьКаменск-Уральский
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы