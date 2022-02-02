Близкие рассказали о зарезавшей сына жительнице Каменска-Уральска

Девушка взяла в руки нож, когда ей стало известно, что отец ребенка Олег Таскин, с которым они жили вместе с 2018 года, подвез до деревни соседку. По словам родственницы пары, Александра очень любила своего первенца, и никто не понимает, как такая трагедия могла произойти. Также женщина рассказывает, что гулянки Олега были не редкостью, и девушку просто просили закрывать на них глаза.