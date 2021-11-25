Изрезавший ножом мать екатеринбургский школьник отправлен в СИЗО

Происшествие случилось во втором часу ночи 25 ноября. 14-летний учащийся 130-го лицей по неизвестным пока причинам бросился на мать и изрезал ее ножом. Женщина была в тяжелом состоянии госпитализирована в 23-ю больницу, но в данный момент ее жизни ничего не угрожает. Подросток же попытался покончить с собой, но передумал, когда ему сообщили, что мать выжила.