Изрезавший ножом мать екатеринбургский школьник отправлен в СИЗО

Сейчас он находится во временном изоляторе, следственные органы будут ходатайствовать за то, чтобы подросток продолжил находиться до суда в СИЗО. Лицеиста обвиняют в покушении на убийство, за что ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Происшествие случилось во втором часу ночи 25 ноября. 14-летний учащийся 130-го лицей по неизвестным пока причинам бросился на мать и изрезал ее ножом. Женщина была в тяжелом состоянии госпитализирована в 23-ю больницу, но в данный момент ее жизни ничего не угрожает. Подросток же попытался покончить с собой, но передумал, когда ему сообщили, что мать выжила.
Отец подростка работает в епархии иконописцем и сейчас находится в зарубежной командировке, сообщает «КП-Екатеринбург».