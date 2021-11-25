Изрезавший ножом мать екатеринбургский школьник отправлен в СИЗО

Изрезавший ножом мать екатеринбургский школьник отправлен в СИЗО
Изрезавший ножом мать екатеринбургский школьник отправлен в СИЗО
Сегодня, 18:58ПроисшествияФото: 1MI
Напавший на мать 14-летний сын иконописца из Екатеринбурга обвиняется в покушении на убийство.

Сейчас он находится во временном изоляторе, следственные органы будут ходатайствовать за то, чтобы подросток продолжил находиться до суда в СИЗО. Лицеиста обвиняют в покушении на убийство, за что ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Происшествие случилось во втором часу ночи 25 ноября. 14-летний учащийся 130-го лицей по неизвестным пока причинам бросился на мать и изрезал ее ножом. Женщина была в тяжелом состоянии госпитализирована в 23-ю больницу, но в данный момент ее жизни ничего не угрожает. Подросток же попытался покончить с собой, но передумал, когда ему сообщили, что мать выжила.

Отец подростка работает в епархии иконописцем и сейчас находится в зарубежной командировке, сообщает «КП-Екатеринбург».

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