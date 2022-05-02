Свердловский контрактник Андрей Бабуев погиб во время спецоперации на Украине

36-летний Андрей Бабуев, служивший по контракту в одной из частей Екатеринбурга, погиб время выполнения задания на Донбассе. У свердловчанина остались жена и сын.

О гибели местного жителя во время проведения спецоперации на Украине сообщил глава Устюженского муниципального района Вологодской области Игорь Петров. Контрактник Андрей Бабуев проходил службу в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку Екатеринбурга. Уроженец Устюженского района служил в звании старшего сержанта. Ранее Андрей Бабуев участвовал в миротворческих операциях в Сирии и Нагорном Карабахе. У контрактника остались жена и шестилетний сын. Посмертно Андрея Бабуева президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества. Недавно Свердловская область простилась с 19-летним танкистом-контрактником из Белоярского округа Егором Старицыным.

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