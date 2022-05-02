Свердловский контрактник Андрей Бабуев погиб во время спецоперации на Украине

Свердловский контрактник Андрей Бабуев погиб во время спецоперации на Украине

Свердловский контрактник Андрей Бабуев погиб во время спецоперации на Украине

Сегодня, 11:08
Происшествия
Фото: социальные сети
36-летний Андрей Бабуев, служивший по контракту в одной из частей Екатеринбурга, погиб время выполнения задания на Донбассе. У свердловчанина остались жена и сын.

О гибели местного жителя во время проведения спецоперации на Украине сообщил глава Устюженского муниципального района Вологодской области Игорь Петров. Контрактник Андрей Бабуев проходил службу в 228-м мотострелковом Ленинградско-Павловском Краснознаменном полку Екатеринбурга.

Уроженец Устюженского района служил в звании старшего сержанта. Ранее Андрей Бабуев участвовал в миротворческих операциях в Сирии и Нагорном Карабахе. У контрактника остались жена и шестилетний сын. Посмертно Андрея Бабуева президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества.

Недавно Свердловская область простилась с 19-летним танкистом-контрактником из Белоярского округа Егором Старицыным.

Сюжеты:
Новости УрФООперация на Украине
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