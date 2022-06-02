Следственный изолятор эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Следственный изолятор пришлось эвакуировать в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании, пишет ТАСС.
Информация об имеющейся угрозе взрыва поступила в ряд в учреждений города, в списке оказался и один из следственных изоляторов.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отметили, что подробности ЧП не разглашаются. Все необходимые мероприятия выполняются оперативными группами, пояснили они.
Напомним, что вчера, 1 июня, десятки человек пришлось эвакуировать из здания Ленинского районного суда Нижнего Тагила из-за подозрения о минировании.