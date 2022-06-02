Следственный изолятор эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании

Следственный изолятор эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании
Следственный изолятор эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании
Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: 1MI
Из СИЗО в Екатеринбурге пришлось эвакуировать людей из-за сообщения о заминировании здания.

Следственный изолятор пришлось эвакуировать в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании, пишет ТАСС.

Информация об имеющейся угрозе взрыва поступила в ряд в учреждений города, в списке оказался и один из следственных изоляторов.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отметили, что подробности ЧП не разглашаются. Все необходимые мероприятия выполняются оперативными группами, пояснили они.

Напомним, что вчера, 1 июня, десятки человек пришлось эвакуировать из здания Ленинского районного суда Нижнего Тагила из-за подозрения о минировании.

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