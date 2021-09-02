Депутат из Артемовского обратился в суд на соседа с иском за клевету

Артемовский депутат Александр Шабанов подал иск в суд на соседа по гаражу, который обвинил его в избиении. Мужчина рассказал TagilCity.ru свою версию произошедшего и предположил, что его могли оклеветать из-за предстоящих выборов.

Депутат городской думы Артемовского городского округа Александр Шабанов обратился в суд с иском о клевете на соседа по гаражу Сергея Гудкова, последний обвинял политика в избиении. Шабанов считает, что это было сделано с целью запятнать его имя перед выборами в местную думу. Сергей Гудков действительно является соседом по гаражу, но никакой потасовки не было, заявляет Шабанов. Такого инцидента не было, он указывает, что это случилось 28 числа, я видел его в последний раз 21 августа. Также он общается с моим оппонентом по выборам, соседи видели, как он к нему приходил и не один раз. Я подозреваю, что это делается для того, чтобы опорочить мое имя,рассказал TagilCity.ru Александр Шабанов. Напомним, ранее сообщалось, что из-за просьбы Сергея Гудкова привести территорию в порядок, Александр Шабанов зашел в гараж к первому и стал его избивать. В избиении соседа по гаражу обвинили депутата из Артемовского

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